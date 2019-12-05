Зустрічайте свіжий випуск ПравдиЗП від 05.12.2019

Друзі! У четвер, 5 грудня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні одного з найважливіших свят – Дня ЗСУ. Доблесть і честь солдатів і офіцерів – в цьому справжня сила нашої армії. Українські воїни – надійні захисники, віддані патріоти. У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу наших славних військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів, генералів та адміралів, бажаємо міцного фізичного здоров’я, успіхів у бойовій та тактичній підготовці, надійних тилів, кохання і ПЕРЕМОГИ!
Божих благословень і заступництва бажаємо нашим захисникам і їхнім родинам!
У нинішньому випуску читайте про щасливі історії наших захисників, але не забуваймо про тих, хто пропав безвісти у пеклі нинішньої жорстокої війни за незалежність рідної землі.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Чому аграрії Токмаччини протестують проти продажу землі, як голова ОДА Віталій Туринок переформатує місцеві органи державної влади, що робити батькам на Гуляйпіллі, коли захворіють їхні діти, оскільки дитяче відділення у районній лікарні припинило своє існування, – про це дізнайтесь із нашої газети.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Як вирвати підопічних психоневрологічних інтернатів із лап радянського минулого? Звичайна людина на пострадянському просторі сприймає психоневрологічні інтернати як звичне явище. В той же час ніде більше у цивілізованому світі немає подібного. Коли про наші ПНІ пишуть іноземні журналісти, вони зазвичай називають їх «інституціями для ізоляції». ПНІ – це страшний і ганебний залишок радянської системи і радянського менталітету. Головне покликання якого – ізолювати «не таких як всі» громадян від більшості. Чи можна в нинішніх умовах тотального дефіциту уваги влади до цієї проблеми вирішити її? Деталі у нашій газеті.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Чи справді ярмарок стихійний?45-ту сесію Запорізької міської ради пікетували підприємці, котрі торгують на ярмарку щосуботи (на площі біля запорізького цирку та театру юного глядача). Наступної весни влада міста нібито планує встановити тут дитячі атракціони. Стихійний (як зазначають представники міської влади) ярмарок хочуть ліквідувати. Місце торгівлі вже офіційно заборонили 13 листопада цього року. Що пропонує влада містянам і торгівцям, які звикли до цього ярмарку? Про це розкаже наша газета.
Пропонуємо нашим читачам прем’єру рубрики.
Монах і Мадонна з немовлям – звичайні люди, наші земляки. З якою місією вони прийшли у наш світ? Яка доля їх спіткала? Про це дізнайтесь із нової рубрики «Портрети» фотожурналіста нашої газети Олександра Максимова.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … жіноче вбрання вагою 28)!) кг.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.