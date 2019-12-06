Представники ЗНУ разом зі школярами висадили нащадків запорізького дуба

Науковці біологічного факультету Запорізького національного університету запровадили акцію-челендж «ЗНУ згуртовує освітян для збереження ДНК краю і нації». Два концептуальні меседжі закодовано в цьому гаслі: національно-патріотичний та екоактивності. По-перше, дати нове життя славетному понад сімсотлітньому запорізькому дубу, а відтак зберегти символ могутності й незламності козацького краю й держави, а, по-друге, долучити якомога більше юних містян до екоруху, адже, на жаль, для Запоріжжя питання екології є дуже актуальним. Паростки славетного запорізького дуба були вирощені професором ЗНУ Олександром Рильським на його приватній садибі.
Початок акції виявився вдалим – учні 14 закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя разом із представниками Запорізького національного університету на присадибних ділянках своїх шкіл дбайливо висадили молоді саджанці. Фахівці ЗНУ доступно пояснили зацікавленим юним запоріжанам особливості догляду за «нащадком козацтва».
Зворушливо було спостерігати, як об’єднувались для реалізації спільної мети студенти та учні; вражала обізнаність школярів із історією запорізького дуба: майже в кожному закладі освіти діти навперебій розповідали легенду про те, що поки живий запорізький дуб, поки і жива Україна, а учні молодших класів вражали своєю щирістю й бажанням захищати маленький паросток. Студенти-рекламісти факультету журналістики ЗНУ разом зі школярами реалізовували перфоманс для екочеленджу, де гаслом був вислів: «Ми в тренді, бо ми – освічені, ми – екоактивні, ми – українці!».
ЗНУ подбав про те, щоб кожен охочий мав можливість детальніше ознайомитись з історією запорізького дуба: біля кожного саджанця розмістили інформаційні таблички з QR-кодами, що дають змогу з легкістю дізнатися більше про висаджену рослину.
Для довідки.
Запорізький національний університет започаткував акцію, аби об’єднати навколо неї учнів Запоріжжя. Символічно обумовлена її структура: серце (біологічний факультет ЗНУ), оболонка (факультет журналістики ЗНУ), надійні друзі(ректорат ЗНУ та відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування), однодумці і партнери(колективи закладів загальної середньої освіти міста Запоріжжя) та життєвий цикл: готуємо соціальну рекламу про важливість екоруху, реалізовуємо висадку саджанців, записуємо екочеленджі учасників акції, поширюємо їх соціальними мережами та обговорюємо результати на тематичному засіданні круглого столу.
Прес-служба ЗНУ