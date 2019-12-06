До Дня Збройних сил України Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» підготував цікаві факти щодо жінок в Збройних силах України
- Представництво жінок в українській армії збільшилося в 15 разів за 10 років (Заданими Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, нині у війську 27074 жінок–військовослужбовиць, з них 949 — старші офіцерки. Для порівняння: у 2008 році їх було всього 1800).
- Статус учасника бойових дій заучасть в АТО/ООС надано 9916 жінкам.
- 166 жінок-військовослужбовиць уперіод з 2014 року відзначено державними нагородами України.
- Жінки складають 22,4% особового складу Збройних сил України.
- У 2018 році в Україні вперша жінка тримала звання генералки.
- В США із 417 генералів і адміралів – 69 жінок. А нещодавно, у вересні 2019 року вперше в історії США дві сестри стали генералками Сухопутних військ США.
- В США жінки отримали можливість служити в сухопутних військах з 1901 року.
- В Норвегії з 1985 року немає обмежень щодо посад для жінок в армії, в Австралії – з 2011 року.
- Завдяки Закону «Про внесення змін додеяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у ЗСУ та інших військових формуваннях» (2018 р.) та наказу МОУ № 627 «Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців» (2018 р.) для жінок стало можливим виконання військового обов’язку на рівних засадах із чоловіками, та військова служба на багатьох бойових посадах.
- Понад 160 дівчат у 2019 році вступили до військових навчальних закладів. Вони – майбутні офіцерки української армії.
- Міжфракційна депутатська група «Рівні можливості» у Запорізькій обласній раді ініціює відкриття відділення для дівчат у військовому ліцеї «Захисник».
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
https://www.ednist-fond.com.ua/2019/12/06/representation-of-women-in-ukrainian-army-increased-by-15-times/
Контактна особа: Оксана Дроздовська тел. 098-44-201-78, 099-379-86-42,
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.