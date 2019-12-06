Ринок праці Запорізької області

Станом на 06 грудня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 17,7 тис. осіб, з них 13,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 06 грудня 2019 року – 1744 одиниці (у м. Запоріжжі – 943 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку грудня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 322 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштований 81 безробітний, який перебував на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.