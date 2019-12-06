У ЗНУ навчали, як запобігати булінгу через арт-терапію та техніку ліплення

У Запорізькому національному університеті провели форум-семінар «Молодь проти булінгу» за участю представників правоохоронних органів, соціальних служб, психологів, соціальних працівників.
У заході взяли участь учні 5-12 класівзакладів загальної середньої освіти, їхні батьки, вчителі, шкільні психологи і соціальні педагоги та студенти.
У привітальному слові професор факультету журналістики Запорізького національного університету Вікторія Ковпак наголосила, що тема булінгу (фізичного, вербального, кібер-булінгу) є дуже актуальною особливо в умовах необхідності боротьби з фейками в інтернет-просторі, формування безпеки всоцмережах та захисту приватних даних.
У рамках форуму організували роботу тематичних інтерактивних секцій– для учнів, батьків і вчителів. Тут учасники мали змогу обговорити шляхи протидії і попередження такого явища, як булінг, почути відповіді на питання, які їххвилюють, отримати консультацію кваліфікованих фахівців щодо механізмів допомоги дітям, які стали жертвою булінгу, свідком або агресором. На секції для дітей учасникам запропонували техніки арт-терапії, спрямовані на зняття напруги, і м’язове розслаблення, техніку пластиліну: ліпимо те, що допомагає ставати сильнішими йупевненішими.
Для учасників форуму учні 8-Б класуЗапорізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №7 (колектив «Отамани», керівник Ганна Тєлєнкова) підготували тематичну виставу.
Прес-служба ЗНУ