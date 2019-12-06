За нерухомість мешканці Запорізької області сплатили 125 мільйонів гривень податку

За одинадцять місяців до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 125 мільйонів гривень податку на нерухоме майно. Порівнюючи надходження з результатами аналогічного періоду минулого року, в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський підкреслив, що запоріжці збільшили відрахування на 23 мільйони або на 22,5 відсотка.
Так, власники нерухомості-юридичні особи сплатили 84 мільйони (+10,5 млн грн), фізичні особи перерахували 41 мільйон (+ 12,5 млн грн).
Найбільші суми отримав міський бюджет Запоріжжя – 41,3 мільйона, до скарбниць м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямовано 22,3 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 14,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 11,7 мільйона, Вільнянського і Новомиколаївського районів – 11,2 мільйона тощо.
Усього на Запоріжжі нараховується понад 4 тисячі компаній і 27 тисяч громадян, які володіють житловою нерухомістю, площа якої перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості.
Ставка податку не може перевищувати 1,5 відсотка від розміру мінімальної зарплати. При цьому кожна місцева рада самостійно може встановлювати розмір податку.
Додатково оподатковуються за ставкою 25000 гривень об’єкти житлової нерухомості площею понад 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для житлових будинків.
Головне управління ДПС у Запорізькій області