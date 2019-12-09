Гвардійці військової частини 3029 взяли участь у заході «Ігри патріотів»

6-го грудня у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №61 відбулися дитячі змагання «Ігри патріотів» присвячені Дню Збройних Сил України, де гвардійці 9 полку оперативного взяли участь у журі. Школярі змагалися у спритності, витривалості та знанні історії козацького, Запорізького краю.
Також в рамках цього заходу учні школи взяли участь у благодійній акції «Гвардійська родина – тобі, Україно!», під час якої діти зібрали одяг, солодощі, м’які іграшки, розвиваючі ігри, канцелярські товари та книги для дітей, які проживають у зоні проведення ООС.
Командування військової частини 3029 висловлює подяку керівництву школи та особисто директорці ЗОШ №61 Наталі Сотніковій, а також дітям та їх батькам за вагому підтримку благодійної акції та за повагу до військовослужбовців.
#3029NGU