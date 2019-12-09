Нацгвардійці осіннього призову склали присягу на Майдані Героїв

Вже традиційно на Майдані Героїв у місті Запоріжжя урочисто присягнули на вірність українському народові 77 гвардійців з 5 різних областей України – Тернопільської, Чернігівської, Кіровоградської, Херсонської та Волинської областей.
На головній площі міста хлопців привітав командир військової частини 3029 Національної гвардї України, родичі та близькі, а також капелан військової частини 3029 НГУ протоієрей Віктор Ткач та ветеран полковник запасу Юрій Рубан.
Особовий склад полку пройшов урочистим маршем, військовий оркестр виконав яскраве дефіле.
Наприкінці урочистостей, гвардійці отримали теплі обійми своїх близьких, які приїхали з різних куточків України.
#3029GU