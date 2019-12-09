Обласній профспілці освітян – 80 років!

В 2019 році Запорізькій обласній організації Профспілки працівників освіти і науки України виповнюється 80 років. Це найбільша і найпотужніша громадська професійна організація області, яка об’єднує біля 75 000 працівників освіти, вищої школи, студентства.
Урочистий захід з нагоди 80 річчя заснування організації відбудеться 10 грудня 2019 року у великій залі (І поверх) Будинку профспілок за адресою майдан Профспілок, 5. Початок об 11.00 годині. В урочистостях візьмуть участь представники Запорізької обласної держадміністрації, Запорізької обласної ради, Запорізької міської ради, Запорізької обласної ради профспілок, керівники районних відділів, міських управлінь освіти м. Запоріжжя та області, ректори вищих навчальних закладів, голови районних, міських організацій галузевої Профспілки, профспілковий актив та ветерани профспілкового руху.
Освітянська профспілка козацького краю бере свій початок з 20-х років минулого століття, коли оспівані у багатьох народних піснях і думах дніпровські пороги ще перекривали водний шлях з варяг у греки, а судноплавство по всій течії сивого Славутича було неможливим. А як обласна місцева освітянська профспілкова організація почала діяти вже у грудні 1939 року, після того як звівся Дніпрогес – символ індустріалізації краю, а небезпечні пороги було подолано силою людського розуму.
Від перших кроків вона стійко стояла на сторожі соціального захисту вчителів, дбала про рівень їх заробітної плати, матеріального забезпечення, культурного розвитку, професійного вдосконалення. Поряд із суто внутріспілковими завданнями вона брала активну участь у розв’язанні нагальних загальносуспільних завдань. У двадцяті роки це була ліквідація неписьменності та малописьменності, у повоєнний час — робота по переходу до загальної середньої освіти в Україні, пізніше освітянська профорганізація всіляко сприяла піднесенню престижу сільськогосподарської праці, закріпленню молоді на селі. Згодом, у період, що передував набуттю Україною незалежності, професійна спілка працівників освіти і науки докладала зусиль щодо піднесення рівня навчального процесу, запровадження новітніх методик фахової підготовки cпеціалістів різних галузей народного господарства держави.
З початком Великої Вітчизняної війни профспілкова організація області перебудувала свою діяльність у відповідності з вимогами військового часу. З 20 лютого по жовтень 1944 року працювало організаційне бюро Профспілки працівників освіти. З 10 жовтня по 11 травня 1956 р. освітянська Профспілка області іменувалася: обласний комітет початкової і середньої освіти.
Повоєнне відродження народного господарства області стало основним завданням освітянської профспілкової організації, як і всієї громади краю. Особлива увага приділялася тоді відродженню велета вітчизняної індустрії – Дніпрогесу. Окрім того, що освітяни брали безпосередню участь у відбудові славетної ГЕС під час всенародних недільників, розбираючи завали та будівельне сміття, вони виступили ініціаторами всесоюзного руху “Освітяни – відбудові Дніпрогесу!”, у ході якої проходило збирання добровільних пожертв на відновлення й реконструкцію енергетичного гіганта. 1947 року турбіни відновленої Дніпровської ГЕС дали перший струм. Тоді серед багатьох, відзначених за цей трудовий подвиг, були й освітяни Запорізького краю.
Сьогодні Запорізька обласна організація Профспілки об’єднує 20 районних організацій Профспілки, 7 районних організацій м.Запоріжжя, 4 міські організації Профспілки (м.Бердянськ, Енегородар, Мелітополь, Токмак), 6 первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.
Найбільшою в організації є Вознесенівська районна організація Профспілки – 3367 членів, серед міських – Мелітопольська – 3153 членів, серед районних –Василівська – 2329 членів, серед студентських – ППО студентів, аспірантів, докторантів ЗНТУ – 10 714 членів. 78% членів обласної організації Профспілки – жінки.
Ситуація, що склалася в суспільному житті країни, не завжди позитивні соціальні наслідки ринкових перетворень вимагають консолідації і скоординованих дій органів влади та профспілкових організацій у забезпеченні освітянам життя, гідного людини праці.
Окрім виконання загальноспілкових статутних завдань, обласний комітет Профспілки відпрацьовує нові форми і методи роботи у боротьбі за інтереси працівників галузі, єдність і згуртованість профспілкових лав.
В непростих умовах сьогодення освітянська Профспілка України і Запоріжжя намагається якнайповніше і найефективніше використовувати важелі, права й повноваження, що їх надає діюче законодавство, постійно пам’ятаючи: головне її завдання –захист прав та інтересів працівників галузі та студентства.