Руслан Рачинський: “Податкові надходження до місцевих бюджетів у Запорізькій області зросли на 16 відсотків”

За одинадцять місяців запорізькі платники податків спрямували до місцевих бюджетів 8 мільярдів 698 мільйонів гривень (на враховуючи дані великих платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з минулим роком податкові надходження зросли на 16 відсотків. Додатково скарбниці отримали 1 мільярд 209 мільйонів.
Майже 61 відсоток з цієї суми займає податок на доходи фізичних осіб. У січні-листопаді запоріжці забезпечили 5,3 мільярда гривень ПДФО, що 763 мільйони або на 17 відсотків більше, ніж торік.
Запорізькі підприємці та компанії, які застосовують спрощену систему оподаткування, сплатили 1,3 мільярда гривень єдиного податку. Збільшення сплати порівняно з аналогічним періодом 2018 року склало 150 мільйонів або 13 відсотків. Зокрема, від СПД-фізичних осіб надійшло 843 мільйони, від СГД-юросіб – 174 мільйони, від сільгоспвиробників – 284 мільйони гривень єдиного податку.
Землекористувачі та власники угідь направили до місцевих скарбниць 1 мільярд 50 мільйонів, що перевищило минулорічний показник на 38,5 мільйона або на 4 відсотки.
Крім того, підприємства регіону сплатили 305 мільйонів гривень податку на прибуток (+190 млн грн), 229 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів (+41 млн грн), 177 мільйонів гривень екологічного податку (+17 млн грн).
Головне управління ДПС у Запорізькій області