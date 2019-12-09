У Запоріжжі покращено доступ громадян до правосуддя

Урочисте відкриття після реконструкції адміністративної будівлі Шевченківського районного суду м. Запоріжжя» (м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а), пройшло за участі голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка, голови Ради суддів України Богдана Моніча, керівництва Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької обласної ради, Запорізького апеляційного суду, Запорізької міської ради, АТ «МОТОР СІЧ»
Після реконструкції приміщення Шевченківського районного суду відповідає вимогам щодо здійснення правосуддя. У суді створено комфортні умови перебування відвідувачів: забезпечено максимально короткий маршрут між входом та канцелярією; встановлені стенди з інформацією щодо діяльності суду, навігацією по суду; поруч з залами судових засідань облаштовано зручні місця для очікування; система припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла забезпечує постійний обмін повітря та створює комфорту температуру у приміщеннях.
Особлива увага під час реконструкції приділялася створенню в суді зручних умов перебування маломобільних груп населення: вхід до будівлі обладнаний пандусом, поруч з дверима цього входу встановлено кнопку виклику; в суді облаштований спеціальний туалет для осіб з особливими потребами.
У залах судових засідань встановлені передбачені процесуальним законодавством засоби фіксування судового засідання в режимі звуко-запису, відео-запису та відеоконференцзв’язку, які забезпечують передбачену процесуальним законодавством фіксацію перебігу судових засідань та проведення судових засідань у дистанційному режимі. Також у залах судових засідань для розгляду кримінальних проваджень встановлені передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України загородження зі скла, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян. У суді наявні 3 камери з технологією «тепла підлога» для тримання підсудних, конвойне приміщення, окремі туалети для підсудних та особового складу варти, бокс для заїзду конвойного автомобілю. В суді встановлено уніфіковану систему контролю і управління доступом, розміщено найсучасніше обладнання.