У Запоріжжі відбулось штабне тренування органів управління та сил цивільного захисту щодо організації аеромедичної евакуації

6 грудня відбулися тактико-спеціальні навчання з організації оперативного реагування сил цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ (ТП ЄДС ЦЗ) Запорізької області щодо організації аеромедичної евакуації постраждалих з місця умовної надзвичайної ситуації.
У навчаннях взяли участь представники органів місцевої влади, рятувальники, співробітники Патрульної поліції і центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Штабне тренування складалося з двох фаз: теоретичної – на базі Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, і другої – на місці умовної ДТП.
За тактичним задумом, на автошляху М-18 “Харків – Новоолексіївка” виникла дорожньо-транспортна пригода. У результаті лобового зіткнення автомобільної цистерни для перевезення дизельного пального та рейсового пасажирського автобуса виникла розгерметизація цистерни з дизельним пальним. В рейсовому автобусі, що перевозив пасажирів є постраждалі, які потребують деблокування. Складність ситуації полягає у складних дорожніх умовах, великій кількості заторів на автошляхах, а також необхідності у екстреній аеромедичній евакуації важко травмованого постраждалого до медичного закладу розташованого у м. Київ.
Для відпрацювання ввідної проводиться уточнення першочергових дій при надходженні інформації про масову ДТП. Відповідно до оперативної обстановки, визначається кількість задіяних сил і засобів служб та підрозділів ТП ЄДС ЦЗ, їх маршрути та час прибуття на місце події. Після цього учасники відпрацювали аварійно-рятувальні та інші оперативні завдання, надання домедичної та медичної допомоги постраждалим, їхнє подальше транспортування у медичні заклади та на злітно-посадковий майданчик для проведення аероевакуації в умовах наближених до реальних.
«Проведення таких штабних тренувань є дуже актуальним та вкрай потрібним. Вони показують взаємодію між органами управління та силами цивільного захисту, готовність до виконання завдань за призначенням, спрямованих на ліквідацію наслідків ДТП та забезпечення оперативного управління під час аеромедичної евакуації», – зазначив заступник начальника ОКЦ ГУ ДСНС області полковник служби цивільного захисту Олексій Федосов.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області