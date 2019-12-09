У Запоріжжі відбулось урочисте відзначення конкурсу творчих робіт «Сучасне та майбутнє Пробації в Україні очима молоді»

в актовій залі Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету м. Запоріжжя, відбулось урочисте відзначення лауреатів та учасників конкурсу творчих робіт «Сучасне та майбутнє Пробації в Україні очима молоді».
Метою конкурсу ми визначили залучення молоді до заходів соціально-виховного впливу для виправлення осіб, які перебувають у конфлікті з законом, та у підтримці забезпечення безпеки суспільства, запропонували молоді висловити своє бачення у номінаціях «Есе», «Соціальний відеоролик», «Презентація». До філії надійшло 37 робіт з різних вишів.
Експертною радою, до складу якої увійшли представники філії, прокуратури, Координаційної ради молодих юристів при ГТУЮ в Запорізькій області, громадських організацій та адвокатів визначено лауреатів конкурсу.
І ось зворушливий момент нагородження: 21 учасник, роботи яких оцінено в 70 і більше балів, стали номінантами конкурсу.
Стали лауреатами ІІ категорії (90 балів) в номінаціях:
- «Соціальний ролик» – Галумова Марія, Дорол Карина, Клименко Тетяна, студентки Запорізького гуманітарного коледжу Національного університету «Запорізька політехніка»;
- «Презентація» – Бардадим Елеонора, студентка Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету;
- «Есе» – Світла Катерина, студентка Запорізького національного університету;
- «Есе у віршах» – Поплавський Владислав, студент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Стали лауреатами І категорії (понад 90 балів) в номінаціях:
– «Соціальний ролик» – Севериненко Катерина, студентка Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету;
– «Презентація» – Маркова Марія, студентка коледжу Класичного приватного університету міста Запоріжжя;
– «Есе» – Возіянова Марія, студентка Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;
– «Есе у віршах» – Храчук Максим, студент Національного університету «Запорізька політехніка».
Молодь отримала дипломи за підписом директора Державної установи «Центр пробації» Олега Янчука та цінні подарунки.
Керівництвом Державної установи також подяками відзначені викладачі вишів і співробітники пробації, які впродовж 2 місяців відвідували навчальні заклади, спілкувались з молоддю.
Благодійною організацією «Мережа 100 % життя. Запоріжжя» окремо відзначено соціальний відеоролик «Працевлаштування» студенток Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету.
Музичні вітання звучали від студентів інших запорізьких вишів.
Тепло охоплює серце, усвідомлюючи скільки в нас однодумців, яким небайдуже сучасне та майбутнє пробації країни.
Філія Центру пробації в Запорізькій області