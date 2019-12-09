УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ – З ШАНОЮ ТА ЛЮБОВ`Ю

учні і викладачі музичної школи № 3м. Запоріжжя привітали з Днем Збройних Сил України ветеранів ООС.
Це були дуже щирі і зворушливі виступи.
Невеликий зал бібліотеки ледь вмістив бажаючих прийняти участь у концерті.
Артисти грали на різних музичних інструментах. Воїни зачудовано слухали романтичні перебори гітари, оксамитове звучання валторни, дивовижний кларнет, милозвучну бандуру, ніжні мелодії фортепіано, довершений у своїй гармонії ансамбль народних інструментів « Забава».
Порадували чудовим вокалом Константин Ротань, Дяченко Дарина, вокальний ансамбль « Гармонія».
Дуже теплим і затишним захід став і завдяки чарівній ведучій Роговій Наталії (зам. директора ЗДМШ № 3). Вона змогла знайти дуже правильні і красиві слова, аби привітати ветеранів і представити учасників концерту.
Директор ГО «Запорізька міська організація ветеранів АТО» Михайло Пирог, подякувавши талановитим учням і викладачам, сказав «Такі виступи дають нам радість існування і розуміння сенсу нашого перебування на Сході» .
Захід відбувся у рамках реалізації проекту « Мобільна школа молодого патріота» « Я так думаю».