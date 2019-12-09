УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ – З ШАНОЮ ТА ЛЮБОВ`Ю

УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ – З ШАНОЮ ТА ЛЮБОВ`Ю

учні і викладачі музичної школи № 3м. Запоріжжя привітали з Днем  Збройних Сил України ветеранів ООС.

   Це були дуже щирі і зворушливі виступи.

 Невеликий зал бібліотеки ледь вмістив бажаючих прийняти участь у концерті.

 Артисти грали на різних музичних інструментах. Воїни зачудовано слухали романтичні перебори гітари, оксамитове звучання валторни, дивовижний кларнет, милозвучну бандуру, ніжні мелодії фортепіано, довершений у своїй гармонії ансамбль народних інструментів « Забава».

  Порадували чудовим вокалом Константин Ротань, Дяченко Дарина, вокальний ансамбль « Гармонія».

 Дуже теплим і затишним захід став і завдяки чарівній ведучій Роговій Наталії  (зам. директора ЗДМШ № 3). Вона змогла знайти дуже правильні і красиві слова, аби привітати ветеранів і представити учасників концерту.

       Директор ГО «Запорізька міська організація ветеранів АТО» Михайло Пирог, подякувавши талановитим учням і викладачам, сказав «Такі виступи дають нам радість існування і розуміння сенсу нашого перебування на Сході» .

  Захід відбувся у рамках реалізації проекту « Мобільна школа молодого патріота» « Я так думаю».

АТО