Вихованці «Школи патріота» побували на екскурсії в Музеї 55-ої артбригади

Другокурсники Запорізького коледжу радіоелектроніки НУ «Запорізька політехніка» побували на двогодинної екскурсії в 55 окремій арт-бригаді «Запорізька Січ».
На КПП студентів привітно зустрів капітан Роман Бессараб та запросив пройти на Алею Слави, де увічнено пам’ять загиблих воїнів бригади. «У нашому місті є вулиці, названі на честь героїв-артилеристів: « Героїв 55 арт-бригади »,« Олександра Говорухи », – капітан Бессараб розповідає молоді про бойові дії, про подвиги артилеристів в районі Дебальцево, Авдіївки, героїчному виході бригади з оточення з «Південного котла» в 2014 році і інших битвах, серед яких і ті бойові дії, де йому теж, доводилося брати участь. Зупинилися і біля карти «Бойових дій» – на ній відображено весь шлях легендарної частини з далекого 1943 (року заснування військової частини) – до сьогоднішнього дня.
Допризовники підійшли до меморіального знаку в пам’ять про загиблих бійців 55-ої окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» в зоні АТО. Пам’ятник відкрили нещодавно. Зверху – дзвін. Нижче – тридцять три таблички з іменами загиблих героїв на граніті. Внизу гільзи. Тільки за останні п’ять років в зоні ООС загинуло 33 артилериста. Хвилиною мовчання студенти вшанували пам’ять загиблих воїнів-земляків.
Юнаки заходять в тепле приміщення музею бригади і знайомляться з величезною кількістю експонатів, документів і експозицій. Капітан Бессараб професійно веде екскурсію для допризовників. Хлопці все розглядають, уважно слухають розповідь бойового артилериста, задають питання екскурсоводу. Довго стоять біля посіченого осколками ноутбука. Студенти трохи здивовані словами Романа Бесараба про те, що «сьогодні управління артилерією ведеться через комп’ютер, мобільний телефон». Адже саме вони освоюють спеціальність «Комп’ютерні технології»!
Потім капітан проводжає допризовників в казарму, де живуть солдати строкової служби. Юнаки піднімаються на другий поверх. На стіні ікони, портрет Т.Г. Шевченко. Під ними два столи обтягнуті брезентом, на яких лежать автомати. Лейтенант Анастасія Третяк запрошує хлопців спробувати розібрати і зібрати зброю. Спочатку хлопці трохи бояться: «А раптом не вийде?». Але потім інтерес посилюється, і всі юнаки успішно справляються із завданням.
Студенти заходять в житлове приміщення для воїнів: ортопедичні матраци на ліжках, нові тумбочки, плазмовий телевізор під стелею: «Так! Змінюються стандарти в армії! ».
Пора йти. Лейтенант А. Третяк будує юнаків в колону по троє, і допризовники марширують на вихід. Екскурсія закінчена. Уже за КПП, один з юнаків хитро посміхається: «Ми добре себе поводили? Перший раз нам ніхто не зауважував! Дуже сподобалось. Спасибі!”.
Назад хлопці їдуть в автобусі тихо, розмірковуючи над враженнями, отриманими за час тривалої екскурсії в легендарній бойової частини.
Захід організувала Запорізька обласна бібліотека для юнацтва в рамках проекту «Мобільна школа молодого патріота« Я так думаю».
Адміністрація бібліотеки виносить величезну подяку керівництву військової частини 55 арт-бригади за роботу з патріотичного виховання молоді Запоріжжя.