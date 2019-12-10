Руслан Рачинський: “На Запоріжжі банківські установи щомісячно сплачують з доходів своїх вкладників 4,5 мільйона гривень ПДФО”

З початку року фінансові установи Запорізького регіону сплатили до бюджету 49,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб з нарахованих процентів за вкладами (без показників великих платників, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Це на 1,5 мільйона або на три відсотки більше, ніж минулого року.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, щомісячні надходження ПДФО від банків та інших фінорганізацій зросли до 4,5 мільйона.
За одинадцять місяців суб’єкти господарювання м. Запоріжжя спрямували 34,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб з нарахованих процентів за вкладами, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 4,1 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 3,6 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 1,9 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,7 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – понад мільйон тощо.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від депозитних банківських рахунків, вкладів у кредитних спілках тощо складає 18 відсотків. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми окремих банківських рахунків або ощадних сертифікатів чи вкладів членів кредитних спілок, а також нараховані проценти і відомості про вкладників не передаються до податкової служби.
Головне управління ДПС у Запорізькій області