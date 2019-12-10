Топ-5 футбольних досягнень за 2018-2019 роки

Цього року українські футболісти не раз тішили своїх вболівальників яскравою грою і влучними голами. Переможні матчі були на різних аренах і в різних форматах. До Всесвітнього дня футболу, що відзначається 10 грудня, згадуємо найвизначніші досягнення українських футболістів.
Вихід збірної на Євро 2020
Цього року українська збірна з футболу дострокова вийшла до фінальної частини Чемпіонату Європи. Кваліфікація на Євро-2020 стала найуспішнішим відбірковим турніром в історії України. Наші футболісти показали найкращий результат у своїй групі, здобувши 20 очок. За словами спортивних експертів, такий футбольний підйом не в останню чергу стався завдяки підтримці Української асоціації футболу (УАФ) та наставництва Андрія Шевченка.
Груповий етап Євро-2020 українська збірна розпочне із зустрічі з Нідерландами, що відбудеться 14 червня в Амстердамі. Потім, 18 червня, у Бухаресті синьо-жовті зіграють із переможцем плей-офф Ліги націй. Суперником України може стати Румунія, Грузія, Північна Македонія, Косово чи Білорусь. Завершальний матч у своїй групі українці проведуть 22 червня у Бухаресті, де зустрінуться із австрійцями.
«Готуватися, як завжди, ми будемо в Харкові до чемпіонату Європи. Базуватися команда буде в Бухаресті, вже є попередня домовленість», – розповів президент УАФ Андрій Павелко.
Україна – серед фаворитів букмекерів на чемпіонаті. Наразі вона займає 8 місце у букмекерському рейтингу. На думку спортивних експертів, українці мають потенціал, щоб здивувати і вибитись у лідери. Суперники також високо оцінюють шанси наших футболістів на Євро.
«Збірна України демонструє відмінну тактичну підготовку і дисципліну. Ця команда справедливо виграла нашу групу, і, думаю, в подальшому буде тільки прогресувати», – вважає тренер збірної Сербії Любиша Тумбаковіч.
U20 – чемпіони світу
Українська «молодіжка» під керівництвом Олександра Петракова довела, що український футбол має перспективне майбутнє. Цього літа юнацька збірна, за яку виступають гравці до 20 років, виборола перемогу у фінальному протистоянні із корейцями. Це вперше в історії українська збірна U-20 стала чемпіоном світу.
«Зараз усе має бути спрямовано на розвиток футболу в нашій країні. Дуже слушний період. Наша збірна показала, що й такі держави, як Україна, можуть вигравати великі форуми», – зазначив голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.
Варто зауважити, що 4 українські гравці, а саме: Андрій Лунін, Сергій Булеца, Юхим Конопля і Валерій Бондар, потрапили у десятку найкращих футболістів чемпіонату за версією ФІФА. «Щільний оборонний блок України в купі з Андрієм Луніним зробили ворота команди недоступною ціллю для суперників», – прокоментували гру українців у ФІФА.
Українські тренери – серед найпрофесійніших
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) внесла двох українських тренерів до списку найкращих наставників національних збірних 2019 року. За підсумками голосування представників 90 країн, Андрій Шевченко, який тренує українську команду, посів восьме місце рейтингу. Загалом він набрав 41 бал, що є рекордом для України. Цікаво, що Шевченко є наймолодшим наставником серед команд, які беруть участь у Євро 2020. На 19 сходинці рейтингу IFFHS розмістився головний тренер цьогорічних чемпіонів U20 Олександр Петраков.
Цього року українці також потрапили до списку найкращих тренерів світу за всю історію футболу. Глобальний фанатський портал 90min.com опублікував рейтинг, до якого потрапили Валерій Лобановський (23 місце) та Віктор Маслов (36 місце).
У виданні зазначили, що Лобановський був першим, хто приділяв велику увагу спортивним науковим дослідженням і дійшов висновку, що у футболі важливіша команда-зірка, аніж окремий гравець.
Дефлімпійська збірна – найкраща в Європі
Цьогоріч найвищий результат показали не лише юнаки, а й українські футболісти із вадами слуху. Українська дефлімпійська збірна стала чемпіоном Європи, поборовши у фіналі Німеччину із рахунком 2:0. Це перше європейське «золото» для наших футболістів із вадами слуху. У 2011 році українці були срібними призерами.
Водночас дефлімпійська збірна з футболу успішно виступає на світових першостях. У 2009 році вона стала чемпіоном Дефлімпійських ігор, обігравши Росію. А в 2013 і 2017 роках завойовувала срібні нагороди.
Київ – господар фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА
У травні 2018 року «Олімпійський» у Києві став ареною для найпрестижнішої клубної події у світі футболу – фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2017-2018. За даними українських прикордонників, на фінал до Києва приїхало понад 300 тисяч іноземних вболівальників. Матч транслювався у більш ніж 200 країнах, охопивши близько 350 мільйонів глядачів. Тож прямі включення із Києва побачили майже у кожному куточку планети.
Цікаво, що для проведення фінального матчу було модернізовано систему безпеки та відеоспостереження на НСК «Олімпійський». Загалом за останні 5 років УАФ оновила футбольну інфраструктуру по всій країні. Лише протягом 2018 року було побудовано 525 нових спортивних майданчиків та 19 полів.
Україна довела, що є надійним футбольним партнером УЄФА, і може не лише показувати якісну гру на полі, а й проводити найбільші спортивні події на високому рівні.