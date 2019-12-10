Всеукраїнський студентський турнір із судових дебатів у справах адміністративної юрисдикції приніс перемогу запоріжанам

Нещодавно команда юридичного факультету Запорізького національного університету «Servi legis» взяла участь у фінальній частині ІІ етапу Всеукраїнського студентського турніру із судових дебатів у справах адміністративної юрисдикції. Змагання проходило на базі Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду (м. Київ). До складу команди увійшли Валерія Тимошенко, Дмитро Усатенко, Анастасія Козинець, Анастасія Сахно, Аліна Свіденка й Олександр Федоров.
Із привітальним словом на початку заходу звернувся Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович, який радо привітав студентів у стінах суду та побажав гідних змагань та перемоги. Крім того, на заході були присутні поважні гості із Міністерства освіти і науки, керівництво Національного авіаційного університету, судді Касаційного адміністративного суду, адвокати провідні науковці-адміністративісти.
Команда юридичного факультету достойно представила університет, посівши 1 місце. Студенти представили на розгляд справу про оскарження накладення дисциплінарного стягнення на полковника поліції. Усі члени журі високо оцінили рівень підготовки, особливо відмітивши чіткість та злагодженість роботи усієї команди, а також майстерне володіння процесуальними нормами.
Для довідки:
Турнір – це командне творче змагання серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти. Цей захід проходить у формі навчального моделювання судового засідання адміністративного суду в справі адміністративної юрисдикції, в якому команди грають роль сторін публічно-правового спору.
Пресслужба ЗНУ