Запорожский крупный бизнес заплатил более 15 миллиардов гривен налогов и сборов

Бизнес, который находится на обслуживании в Запорожском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, уплатил почти 12,5 миллиардов гривен налогов и сборов в Государственный бюджет Украины.
Как отметил руководитель управления Роман Афонов, за январь-ноябрь 2019 года было уплачено налога на добавленную стоимость – почти 5,6 миллиардов гривен (45% от общей суммы поступлений). Кроме того, крупный бизнес перечислил почти 3,6 миллиардов гривен налога на прибыль предприятий (29% от общей суммы поступлений) и 1,8 миллиарда гривен акцизного налога (более 14% от общей суммы поступлений).
Всего же Запорожским управлением обеспечена уплата в бюджеты всех уровней более 15,3 миллиардов гривен налогов и сборов.
Запорожское управление Офиса крупных плательщиков налогов ГНС