12 грудня Запорізькому металургійному коледжу ЗНУ – 90 років!

Запорізький металургійний коледж ЗНУ запрошує всіх випускників, друзів та усіх охочих взяти участь у святковому заході з нагоди 90-річчя від дня його заснування.
Дванадцятого грудня Запорізький металургійний коледж святкує своє 90-річчя. Сьогодні це відомий всім навчальний заклад, історія якого почалася у 20-ті роки минулого століття, коли гостро відчувалася потреба у фахівцях середньої ланки для промислових підприємств міста.
У 1920 р. на виконання циркуляра Наркомпросу України про ліквідацію старших класів гімназії й реальних училищ в будинку комерційного училища були створені педагогічний інститут та хіміко-технологічна професійна школа. У 1929 р. відбулася реорганізація профтехшкіл в середні спеціальні навчальні заклади. На базі хіміко-технологічної професійної школи було створено Запорізький хіміко-металургійний технікум, який очолила директор Р.В. Бєлкіна. Оскільки першими студентами стали учні хіміко-технологічної школи, то вже в 1931 р. відбувся перший випуск хіміко-металургійного технікуму за спеціальностями доменне, мартенівське, електрометалургійне виробництво, термічна обробка металів та аналітична хімія.
Перші випуски були нечисленними, але вже з 1933 р. технікум щорічно випускав понад 200 техніків-металургів, які були направлені на нещодавно відкриті металургійні підприємства Запоріжжя.
Серед перших випускників були начальник ОТК «Запоріжсталь» В.С. Вірановський, начальник управління кадрів і навчальних закладів Міністерства чорної металургії СРСР В.А. Подзерко, а також І.Т. Єфименко, який майже 20 років працював заступником директора з навчальної роботи технікуму.
У період індустріалізації держави технікум став швидко розвиватися і зростати чисельно, згуртовувався педагогічний колектив, відкрилися нові спеціальності з прокатного виробництва, обладнання заводів чорної металургії.
У період ІІ Світової війни технікум тимчасово припинив свою діяльність. Більшість випускників, викладачів, співробітників і студентів пішли на фронт. В період окупації будівлі технікуму були зруйновані й спалені, тож у 1944 р. технікум під керівництвом І.А. Нєсонова відновив свою роботу в приміщенні школи №40 як філіал Дніпропетровського індустріального технікуму.
В 1946 р. технікум фактично отримав друге народження, ставши самостійним навчальним закладом. Директором був призначений В.Н. Чемодуров, якого в 1951 р. змінив М.С. Силенко. Під його головуванням відбулося будівництво нового навчального корпусу, двері якого відчинилися для майбутніх поколінь металургів 1 жовтня 1959 р. Саме в цьому корпусі розпочалися й перші заняття студентів майбутнього інженерного інституту.
70-ті роки відзначилися для технікуму появою перших іноземних студентів з Куби, Болівії, Монголії, Лаосу, В’єтнаму, Індії, Нігерії, Замбії тощо.
Професійна слава металургійного технікуму поширювалася по всій країні. Яскравим прикладом цього є надання у 1982 р. технікуму – першому серед 29 технікумів системи Мінчормету України – звання зразково-показового навчального закладу.
У 1998 році на посаду директора технікуму було обрано В.Л. Самойлова.
З 2008 р. постановою КМУ № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» технікум було перейменовано в Запорізький металургійний коледж, який тоді став часткою ЗДІА.
А з 2019 р., після об’єднання ЗДІА та ЗНУ, Запорізький металургійний коледж увійшов до складу Запорізького національного університету. Сьогодні це сучасний заклад освіти з розвиненою матеріально-технічною базою й соціальною інфраструктурою. До складу коледжу входять такі відділення, як металургійне, електромеханічне, транспортне, де отримують освіту майбутні фахівці з металургії, галузевого машинобудування, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, транспортних технологій, залізничного транспорту.
Сьогодні ЗМК ЗНУ очолює Лариса Миколаївна Тютюнник, під керівництвом якої коледж продовжує тісно співпрацювати з ПАТ «Запоріжсталь», ЧАО «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та іншими металургійними підприємствами міста. В навчальний процес втілено дуальну освіту, студенти проходять практику безпосередньо на виробництві. Отримавши державний диплом молодшого спеціаліста, випускники коледжу продовжують підвищувати свій професійний рівень у інженерному інституті ЗНУ.
Життя сьогоднішніх студентів, як і багатьох поколінь їхніх попередників сповнено яскравих подій і незабутніх вражень, які дарують їм заняття в творчих гуртках і спортивних секціях. Спортсмени коледжу серед ЗВО 1-2 рівня акредитації частіше за інших посідають перші місця, є багаторазовими переможцями спартакіад профспілок металургів і гірників. Активно займаються студенти й волонтерською діяльністю, вони учасники всеукраїнських і міських акцій, зокрема, «Врятуємо Дніпро разом», «Замалюй рекламу наркотиків» тощо.
12 грудня о 17 годині Запорізький металургійний коледж святкує свій 90-річний ювілей! Запрошуємо колишніх випускників і співробітників, сьогоднішніх студентів і викладачів, а також всіх тих, хто любить ЗМК, прийти на свято до Палацу культури металургів, щоб привітати з ювілеєм свою alma mater!