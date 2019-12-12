На «Запоріжсталі» реалізований проект сучасного вуличного освітлення

«Запоріжсталь» реалізує програму з установки енергоефективного LED-освітлення на території і в цехах підприємства. Замість світильників з натрієвими лампами комбінат переходить на сучасні енергоефективні світлодіодні світильники (термін експлуатації LED-світильників становить понад 45 тис. годин). На реалізацію проекту комбінат скерував близько 4 млн гривень.
На першому етапі старі освітлювальні прилади замінили на світлодіоди в киснево-компресорному і доменному цехах. Річне споживання електроенергії знизилося на 730 тисяч кВт на рік. Економія становить близько 1,2 млн гривень.
У 2019 LED-світильники були встановлені в сталеплавильному цеху та ЦГПТЛ, триває модернізація освітлення вздовж головних автошляхів комбінату. Старі світильники потужністю 250 Вт замінили на LED-ліхтарі у 120 Вт, які споживають мінімальну кількість електроенергії та забезпечують та забезпечують хорошу видимість в темний час доби.
В рамках проекту змонтовано близько 100 нових опор, встановлено 170 LED-світильників. Додаткові опори та світильники встановили в раніше малоосвітлених місцях. Очікуваний економічний ефект складе більше 450 тис. гривень.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»