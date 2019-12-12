Руслан Рачинський: “Надходження військового збору в Запорізькій області зросли на 17 відсотків”

З доходів запорізьких платників податків з початку року до бюджету надійшло 566 мільйонів гривень військового збору (без показників великих платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, надходження на 84 мільйони гривень або на 17 відсотків перевищили минулорічні.
Найбільші суми військового збору сплатили роботодавці обласного центру – 293 мільйони, забезпечивши більшу половину надходжень. Від енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських платників скарбниця отримала 69,7 мільйона, мелітопольських та веселівських – 50,6 мільйона, бердянських і приморських – 41 мільйон, вільнянських та новомиколаївських – 24,8 мільйона, пологівських, більмацьких і розівських – 20,7 мільйона тощо.
Усього в регіоні нараховується майже 70,8 тисячі платників військового збору, з яких 16,7 тисячі – юридичних осіб та понад 54,1 тисячі – фізосіб-підприємців, які є роботодавцями та відповідальні за утримання та перерахування податків та зборів з доходів найманих працівників.
Ставка збору становить 1,5 відсотка. Його платниками є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
Головне управління ДПС у Запорізькій області