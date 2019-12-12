У Запоріжжі відбувся круглий стіл з обговорення впровадження індексного тестування в установах ДКВС та органах пробації Запорізької області

05 грудня, в рамках проєкту «Заради життя: якісні інтегровані послуги з ВІЛ, туберкульозу, та вірусного гепатиту С для людей в конфлікті з законом» («Заради життя» / «Serving Life»), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та вроваджується організацією РАТН у консорціумі з ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» та ВБО «Мережа організацій, що працюють в пенітенціарній сфері», відбувся круглий стіл стосовно впровадження індексного тестування в установах ДКВС України та органах пробації Запорізької області. Участь в круглому столі взяли начальник філії Центру пробації в Запорізькій області Вадим Книш і начальник Комунарського підрозділу пробації Марина Романенко, представники Благодійної організації «Мереже 100 % життя. Запоріжжя», Комунальної установи «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», співробітники медичних частин установ виконання покарань.
Індексне тестування – це цілеспрямований підхід до тестування на ВІЛ, при якому цю послугу пропонують членам домогосподарства та сім’ї (включаючи дітей) осіб, у яких виявлено ВІЛ-інфекцію.
Під час круглого столу учасники обговорили план, шляхи та бар’єри впровадження індексного тестування в установах ДКВС України та органах пробації Запорізької області. На початку зустрічі була розглянута загальна ситуація щодо захворюваності та поширеності ВІЛ серед осіб, узятих під варту, та засуджених, які перебувають в установах ДКВС України в Запорізькій області. Зокрема, було з’ясовано, що найбільша кількість хворих виявлена в ДУ «Кам’янська виправна колонія (№ 101)». Також співробітники медичних частин, закладів охорони здоров’я філії ЦОЗ ДКВС України в Запорізькій області разом з фахівцями КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР та НУО презентували свій алгоритм функціонування індексного тестування в установах ДКВС України.
Про стан впровадження індексного тестування в органах пробації говорила Марія Горянець фахівець БО «Мережа 100 % життя. Запоріжжя». Нею були наведені кращі практики щодо залучення до тестування на ВІЛ статевих та ін’єкційних партнерів людей, які живуть з ВІЛ в Запорізькій області. У свою чергу Вадим Книш виразив повну підтримку працівникам благодійної організації та готовність всіляко сприяти роботі в цьому напрямку.
Здійснення скринінгового та індексного тестування не тільки дає можливість виявити та допомогти ВІЛ-інфікованим на ранніх стадіях захворювання, але і являється важливим фактором збереження здоров’я самих працівників пробації, які щоденно контактують із засудженими під час виконання своїх службових повноважень та наражають себе на потенційну небезпеку.
Андрій Куватов,
Комунарський районний відділ
філії Центру пробації в Запорізькій області