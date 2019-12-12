У ЗНУ склалася добра традиція – організовувати літературно-музичні композиції, присвячені черговому лауреату Нобелівської премії в галузі літератури

На факультеті іноземної філології ЗНУ існує багато чудових традицій. Одна із полягає в тому, що наприкінці першого семестру студенти старших курсів різних відділень під керівництвом талановитого педагога, відомо в Запоріжжі викладача, доцента кафедри німецької філології та перекладу Валентини Ботнер готують. Цього разу творчий захід був присвячений польській письменниці, есеїстці, сценаристці, психологині, лауреатці літературної премії «Ніке», Міжнародної Букерівської премії та Нобелівської премії за 2018 рік (водночас вручили премію за 2019 рік австрійцю Петеру Гандке). Його родзинкою стало те, що, крім власне студентів, в інсценізації уривків із творів письменниці взяли участь сама Валентина Ботнєр і доцент кафедри німецької філології та перекладу, яка цього року дієво сприяла організації заходу, Яна Кравченко.
Варто нагадати, що цього року комітет Нобелівської премії присудив відразу дві премії в галузі літератури. Тож найпочесніше звання в царині літературної творчості відома польська письменниця отримала зовсім недавно. В обґрунтуванні свого рішення Нобелівський комітет покликається на зміст двох книжок Ольги Токарчук – «Бігуни» та «Книги Якова». Події другої з них розгортаються на українському Поділлі. Сама ж письменниця має українські коріння із боку батька.
До речі, поляки вже чотири рази отримували літературну Нобелівську премію: Генрик Сенкевич у 1905 році, Владислав Реймонт у 1924 році, Чеслав Мілош у 1980-му, а Віслава Шимборська у 1996 році. І цього разу рішення комітету Нобелівської премії у Польщі стало приводом для національного культурного свята. Хоча варто відзначити, що нещодавно з уст політиків та публіцистів правих поглядів на адресу Токарчук лунали вкрай критичні заяви. Письменницю, між іншим, звинувачували в тому, що вона має ліві погляди та негативно висловлюється про суперечливі події з польської історії. Протягом останніх років Ольга Токарчук неодноразово демонструвала свої феміністичні переконання, а також проекологічні погляди.
Про це та про багато інших важливих для розуміння творчості письменниці й цікавих фактів нагадали глядачам учасники заходу. Вони також творчо підійшли до інсценізації уривків із одного з найвідоміших творів письменниці «Бігуни», показали відзнятий відеоматеріал, у якому йшлося про створення й зміст оповідання «Шафа», присвятили творчості письменниці вокальні номери.
У заході взяли участь студентка другого року магістратури Єлизавета; Яроцька та студенти 4 курсу англійського і французького відділень ФІФ: Максим Хохлов, Ільяс Наджар, Ганна Манькус, Микола Пелешко, Олександра Альохіна, Ганна Карасевич, Ірина Ільченко, Аліна Бавикіна, Влад Назаренко, Вадим Карацюпа, Ернест Штибін, Олена Болюта, Анастасія Вавренюк й Анастасія Хвальова.
А доценти Валентина Ботнер та Яна Кравченко взяли участь в інсценізації ключового уривку одного з найвідоміших творів письменниці «Веди свій плуг понад кістками мертвих», який побачив світ у 2009 році. Цей «екологічний трилер» викликав бурхливі дискусії. Його переклали на 27 мов, а в 2017 році вийшов фільм «Слід звіра» польської режисери Агнешки Голланд.
Глядачі винагороди усіх учасників літературно-музичної композиції гучними оплесками, а Валентині Савелівні вручили букет квітів, своєю чергою, Валентина Ботнер подякувала всім учасникам дійства й відзначила їхній талант. Також вона висловила слова щирої вдячності на адресу глядачів, які завітали на творче свято.