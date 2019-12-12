Увага! “Податкові аферисти” знову взялися за старе

На Запоріжжі знову почастішали випадки шахрайських дій. Аби наживитися на довірливих громадянах, телефонні аферисти, представляючись керівництвом фіскальної служби, вимагають у платників гроші.
На цей раз шахраї телефонують до суб’єктів господарювання та від імені керівників ГУ ДФС у Запорізькій області пропонують перерахувати певну суму коштів за “вирішення проблем” або уникнення від податкової перевірки.
Наголошуємо, такі дзвінки або повідомлення у смартфоні є типовою шахрайською схемою. Тому вкотре застерігаємо запоріжців бути пильними та завжди перевіряти інформацію. Про випадки таких дій зловмисників рекомендуємо одразу повідомляти правоохоронні органи.
Головне управління ДПС у Запорізькій області