Увага! “Податкові аферисти” знову взялися за старе

Увага! “Податкові аферисти” знову взялися за старе

На Запоріжжі знову почастішали випадки шахрайських дій. Аби наживитися на довірливих громадянах, телефонні аферисти, представляючись керівництвом фіскальної служби, вимагають у платників гроші.

На цей раз шахраї телефонують до суб’єктів господарювання та від імені керівників ГУ ДФС у Запорізькій області пропонують перерахувати певну суму коштів за “вирішення проблем” або уникнення від податкової перевірки.

Наголошуємо, такі дзвінки або повідомлення у смартфоні є типовою шахрайською схемою. Тому вкотре застерігаємо запоріжців бути пильними та завжди перевіряти інформацію. Про випадки таких дій зловмисників рекомендуємо одразу повідомляти правоохоронні органи.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

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