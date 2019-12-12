Вирішення питання щодо відновлення «Корвалол Corvalolum» у Переліку добре відомих знаків, який ведеться Мінекономрозвитку України, буде здійснюватися за результатами розгляду апеляційної скарги по даній справі

АТ «Фармак» було подано до господарського суду м. Києва заяву про поворот виконання у справі щодо добре відомого позначення «Корвалол Corvalolum» для відновлення «Корвалол Corvalolum» у Переліку добре відомих знаків, який ведеться Мінекономрозвитку України.
В поворот виконання Постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 р. у справі № 910/17792/17 АТ «Фармак» просило зобов’язати Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України включити знак «Корвалол Corvalolum» до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Відповідно до ухвали господарського суду м. Києва від 10 грудня 2019 року по дані справі у задоволенні заяви АТ «Фармак» було відмовлено з огляду на те, що на даному етапі рішення господарського суду м. Києва про відмову АТ «ФФ Дарниця» у позові не набрало законної сили в зв’язку із поданою апеляційною скаргою. Тому вирішення даного питання буде здійснюватися за результатами розгляду апеляційної скарги по даній справі.
В свою чергу, відновлення знаку «Корвалол Corvalolum» у Переліку знаків, визнаних добре відомими є формальною процедурою, яка в свою чергу не впливає на чинність прав на добре відоме позначення «Корвалол Corvalolum».