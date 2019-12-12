Запорізькі роботодавці стали більш активно створювати інклюзивний робочий простір

3 грудня в Україні відзначався «Міжнародний день інвалідів». Це день підведення підсумків того, що було зроблено для цієї категорії громадян, аналізу фактичного положення людей з особливими потребами в суспільстві та визначення планів по поліпшенню їх життєвого рівня.
Одним із основних питань є забезпечення гідної зайнятості інвалідів.
З метою привернення уваги до проблем зайнятості людей з інвалідністю, забезпечення інклюзії та рівності у суспільстві у всіх центрах зайнятості та філіях Запорізького обласного центру зайнятості, на передодні Міжнародного дня зайнятості людей з інвалідністю, тривала Декада зайнятості для учасників АТО/ООС та людей з інвалідністю.
Для розширення можливостей учасників АТО/ООС і людей з інвалідністю та підвищення їх конкурентноспроможності на ринку праці проводились дні відкритих дверей, круглі столи, ярмарки та міні-ярмарки вакансій, інформаційно-консультаційні заходи, семінари тощо. Під час проведення Декади відбулось 145 заходів, в яких прийняли участь майже 1,7 тис осіб, із них 921 – особи з інвалідністю, 251 – учасникі АТО/ООС. Кожній особі з інвалідністю забезпечується надання адресної допомоги щодо сприяння працевлаштуванню, враховуючи рівень медичної та трудової реабілітації.
Задля привернення уваги до проблемних питань у сфері зайнятості осіб з інвалідністю, які потребують спільного вирішення, зокрема: створення робочих місць для осіб з інвалідністю, гідних умов та оплати праці, подолання упередженого ставлення роботодавців до використання праці, до проведення заходів залучались представники роботодавців та установ чи організацій, які опікуються питаннями зайнятості осіб з інвалідністю.
«Окремо хочеться наголосити на соціальній відповідальності роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю. За 11 місяців цього року кількість вакансій в базі обласної служби зайнятості, на які могли бути працевлаштовані особи з інвалідністю, становила 1243 одиниці, що на 37% більше, ніж за цей же період 2018 року. Закликаємо бізнес активніше створювати інклюзивний робочий простір та якнайширше використовувати професійні можливості людей з інвалідністю», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Інформація до відома. З початку року на обліку у Запорізькій обласній службі зайнятості перебувало 2569 осіб з інвалідністю. За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 573 особи з інвалідністю. Приймали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 293, одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 7 безробітних, які мають інвалідність. За направленням обласної служби зайнятості професійне навчання проходили 91 безробітних із числа осіб з інвалідністю, 74 особи працевлаштовано після проходження навчання.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47