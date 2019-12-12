Запрошуємо на лекцію Дар’ї Москвітіної та Богдана Корнелюка «Крига і книга: зима в літературі/ література для зими»

Книгарня «Є» запрошує на лекіцю Дар’ї Москвітіної та Богдана Корнелюка «Крига і книга: зима в літературі/ література для зими», яка відбудеться 13 грудня. Початок – о 18.30.
Зима вже навіть не близько, вона вже тут. Довга, холодна, темна пора, джерело смутку і страху. Та відчайдушні часи потребують відчайдушних заходів, тому запрошуємо всіх поговорити про зиму в літературі, про зимові твори та специфіку читання у крижаний період. Читаюча нація каже “ні” гібернації!
Дар’я Москвітіна – кандидат філологічних наук, літературознавець, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету
Богдан Корнелюк – кандидат філологічних наук, літературознавець, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.