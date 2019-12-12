ЗНУ відвідали представники The LEGO Foundation

Днями ЗНУ відвідала делегація Фонду The LEGO Foundation (Королівство Данія): віце-президент Каспер Оттоссон Канструп, менеджер із комунікацій Ян Крістенсен і керівниця освітніх проєктів «Сприяння освіті» цієї організації в Україні Оксана Рома. Вони обговорили перші результати реалізації спецкурсу «Навчання через гру»: щодо досягнень та подальших планів у рамках впровадження напряму розвиваючих ігрових технологій LEGO в систему освіти й підготовки випускників вищої школи.
Каспер Оттоссон Канструп розповів присутнім про себе, а також про завдання і зміст діяльності його організації, зокрема в Україні й в Запоріжжі. Свої враження від спецкурс висловили також студенти, викладачі й гості серед яких були керівники навчального спецкурсу – викладач Ганна Чорна, доценти кафедри соціальної педагогіки Юлія Зубцова і Лариса Сущенко, а також група студентів 2 курсу спеціальності «Дошкільна освіта», які вже познайомилися із інноваційними ігровими технологіями LEGO. Вони відзначили, що курс цікавий і динамічний, сприяє розширенню світогляду та розвитку креативних здібностей у студентів – через виконання поставлених перед ними творчих завдань, що потрібні для формування компетенцій майбутніх фахівців. Надалі вони працюватимуть із дітьми в дитячих виховних закладах, початковій школі тощо.
При цьому гість звернув увагу учасників заходу, що принципово важливо не лише самим вміти користуватися цими технологіями, а навчити саму дитину використовувати їх самостійно, розвивати мислення через гру. Адже на практиці відбувається усе набагато складніше, аніж це виглядає в теорії. Окрім цього, важливо створити комфортне середовище для гри й навчання дітей дошкільної та молодшої шкільної групи, вміти працювати із тими, хто має нестандартне мислення, розвивати в них і підтримувати креативні здібності, формувати здатність приймати самостійні рішення тощо, чому і сприяє гра.
Про етапи свого професійного становлення та про тренерську й організаторську діяльність, яку здійснює у рамках функціонування The LEGO Foundation в Україні, розповіла також Оксана Рома. На сьогодні вона проводить тренінги для вчителів і керівників навчальних закладів тощо. Звертаючись до майбутніх фахівців цієї галузі, вона також зауважила, що дана робота вимагає постійного саморозвитку й самовдосконалення, взаємодії та обміну досвідом із колегами, вміння працювати у команді.
Окрім іншого, учасники заходу обговорили деякі питання інноваційного розвитку системи освіти та напрями співпраці. Також задали цікаві для присутніх запитання. А насамкінець гостям представили оснащення спеціалізованої навчальної аудиторії, що розподілена на 8 осередків, – стіл для пісочної анімації, бізіборд, кубик Блума тощо. Багато тренувальних експонатів створені руками самих студентів і викладачів. Окрім цього, представники делегації оглянули й інші навчальні аудиторії факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ, де відбуваються заняття студентів творчих спеціальностей – майбутніх дизайнерів тощо.
Ректор Микола Фролов коротко розповів гостям про Запорізький національний університет, а також окреслив основні напрямки його діяльності, одним із яких наразі є підготовка фахівців із розвиваючих ігрових технологій для Нової української школи. Із метою розвитку і розширення рамок проєкту, а також подальшої співпраці із представництвом Фонду, були запропоновані наступні кроки. Передусім ректор висловив готовність на базі ЗНУ активно розвивати напрям, який сприяє впровадженню інноваційних ігрових технологій в освіту, і забезпечити необхідну базу для здійснення системної підготовки кадрів для Нової української школи з перспективою надалі поширювати цей досвід в Україні. Одним із масштабних заходів, який планують провести на базі ЗНУ спільно із фахівцями ЗОІППО, закладами загальної середньої освіти Запорізької області тощо, також стане другий фестиваль LEGO «PlayFest», рамки якого планують значно розширити. Варто відзначити, що цьогорічний захід, який пройшов у Запоріжжі вперше, став вдалим трампліном для започаткування даної традиції: адже об’єднав освітян, учнів міста й області, а також їхніх батьків. Окрім цього, у планах керівництва ЗНУ – проведення міжнародної конференції за участю науковців та методистів, які обговорюватимуть досвід впровадження ігрових технологій у навчальний процес. Також низка інших заходів, які дозволять познайомити із проектом і залучити до нього студентів інших спеціальностей та викладачів, популяризувати напрям серед широкого кола громадськості тощо. Гості радо підтримали пропозиції представників ЗНУ й наголосили на важливості продовжувати активно розвивати подальшу співпрацю. Отже, ЗНУ має стати базою для апробації й розповсюдження навчально-методичного досвіду з LEGO-технологій в Україні.
Для довідки:
Метою проєкту «Сприяння освіті», що реалізовується за підтримки МОН України та Фонду Тhe LEGO Foundation, є підвищення якості освіти через всебічний розвиток дитини, формування компетентностей, необхідних для навчання упродовж життя, а також підготовка педагога-фасилітатора, який прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді та нав’язування свого бачення дитині. В основу взаємодії дорослого й дитини покладено підхід «Навчання через гру». Сьогодні цей практичний спецкурс включили до програми підготовки студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» на факультеті соціальної педагогіки та психології ЗНУ.