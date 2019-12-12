Зустрічайте свіжий випуск ПравдиЗП від 12.12.2019р.

Друзі! У четвер, 12 грудня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
До слова, саме у цей день відбудеться сесія облради, яка має поставити крапку у вирішенні цього питання. Сподіваємось, депутати виконають рішення суду.
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні пам’ятної дати – 14 грудня – Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Усієї правди про Чорнобиль ми ніколи не дізнаємося. Так вважає один з ліквідаторів техногенної катастрофи – Володимир Михайлов, кавалер Ордена Мужності. Про події того часу і те, як їх відтворили автори серіалу «Чорнобиль» виробництва американського каналу HBO і британської телемережі Sky, дізнайтесь з його інтерв’ю в нашій газеті.
У рубриці «Війна поруч» розкажемо історію одного кохання. Як зустрілись і чому побрались відома запорізька волонтерака і снайперка діючої української армії Юлія Матвієнко та кулеметник Артур Железяка. Їхні освідчення тільки в нашій газеті.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Члени Запорізької міської громадської організації інвалідів «Переможемо рак» дружньою вечіркою відзначили День людей з обмеженими можливостями. Жінки Запорізького краю долучилися до всеукраїнського флешмобу на День хустки. У селі Осипенко (колишня Новоспасівка) Бердянського району урочисто відкрили пам’ятний хрест воїнам армії Нестора Махна, які загинули у березні 1919 року у боротьбі з російськими білогвардійцями.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Ініціативи Міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського щодо запровадження кримінальної відповідальності журналістів та медіа, введення посади «омбудсмена з інформації» (для блокування так званої «шкідливої» інформації), намагання контролювати журналістів тощо – надзвичайно непокоять українських журналістів та суспільство загалом. Адже такі кроки – наслідування практики авторитарних країн та пряма загроза свободі слова, це відверте залякування незалежних від влади журналістів. Аби привернути увагу до загроз свободі слова в Україні, Національна спілка журналістів України організувала публічну дискусію щодо ініціатив Міністра Бородянського.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Як святкуватимемо новорічні та різдвяні свята, куди за кордон можна злітати лоукостом із запорізького аеропорту – недорого, – відповіді на ці та інші запитання знайдіть у нашій газеті.
Також пропонуємо нашим читачам у рубриці «У світі захоплень» дізнатись, куди саме жінкам вхід не заборонений. Микола Папіровський, керівник Запорізького обласного радіоклубу, начальник обласної колективної радіостанції UR4QZZ розказав про унікальне захоплення своїх товаришів.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … унікальну лавочку для відпочинку.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.