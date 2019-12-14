Чи потрібно проводити атестацію робочих місць за умовами праці при перейменуванні підприємства, – роз’яснення

Наразі є досить поширеними випадки, коли підприємство змінює свою назву внаслідок реорганізації у цілому або окремих структурних підрозділів у складі підприємства з метою оптимізації структури управління.
Внаслідок цього роботодавці звертаються з питанням: чи можливо використовувати результати атестації робочих місць за умовами праці, яку проведено на підприємстві до реорганізації?
Розглянемо ситуацію детально.
Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 №м 442, визначено, що атестація проводиться не рідше одного разу на 5 років. У разі докорінної зміни умов і характеру праці атестація робочих місць повинна проводитись позачергово, до настання 5-річного строку.
Якщо протягом дії атестації підприємство змінює лише назву, а умови і характер праці при цьому залишаються незмінними, може бути ухвалено рішення щодо поширення результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної на підприємстві з попередньою назвою.
Відповідне рішення ухвалюється наказом підприємства.
У разі ухвалення такого рішення працівникам реорганізованого підприємства має бути збережено встановлені за результатами атестації робочих місць за умовами праці пільги та компенсації, в т. ч. право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Таким же чином можна вчинити, якщо реорганізовуються окремі структурні підрозділи підприємства (цехи, дільниці тощо).
При цьому результати атестації можливо використовувати на реорганізованому підприємстві (у його окремих підрозділах) тільки на період дії атестації робочих місць, тобто у 5-річний термін.
У разі, якщо внаслідок реорганізації змінюється не лише назва підприємства, а й умови праці, або новостворене підприємство не є правонаступником прав і обов’язків реорганізованого, необхідно в обов’язковому порядку провести атестацію робочих місць за умовами праці.
Начальник відділу експертизи
умов праці Головного управління
Держпраці у Запорізькій області
Олена Діліон