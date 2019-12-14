День інженерних знань у Запоріжжі

Чотирнадцятого грудня інженерний інститут Запорізького національного університету гостинно розчинить двері перед учнями старших класів м. Запоріжжя та області.
Зараз старшокласники мають зробити найвідповідальніший вибір у їхньому житті – обрати майбутній фах і заклад вищої освіти, де вони будуть здобувати якісні знання й потрібні навички. Тож інформація про те, які професії користуються попитом серед українських роботодавців, що потрібно знати, аби в майбутньому побудувати успішну кар’єру, на що варто звернути увагу, аби успішно подолати всі етапи вступної кампанії-2020 і стати студентом омріяного вишу, – набуває особливої актуальності.
Майбутні вступники, які завітають на День інженерних знань до інженерного інституту ЗНУ, зможуть отримати відповіді на ці та багато інших запитань. На них чекає розповідь представників адміністрації та викладачів ЗВО про спеціальності, особливості навчання й проходження практики, успіхи й здобутки студентів і випускників, популярність, які на сьогодні інженерні професії здобувають у світі. А також – знайомство з матеріально-технічною базою ЗВО, зокрема з його лабораторіями, можливість спробувати себе в якості фахівця у галузі ІТ та інженерії тощо.
Усіх, хто зацікавився перспективою ближче познайомитися з перевагами навчання в інженерному інституті ЗНУ, чекаємо 14 грудня за адресою: пр. Соборний, 226 (зупинка транспорту – КЗ ім. М. Глінки). Початок: о 10.00.
Телефон для довідок: (061)227-12-35.