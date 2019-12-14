Найчастіше запоріжці звертаються до податкової за довідками та реєстрацією РРО

За одинадцять місяців 2019 року запорізькі податківці надали платникам податків 125,3 тисячі адміністративних послуг. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський. Серед найбільш затребуваних послуг – отримання відомостей з державного реєстру фізичних осіб про суми і джерела виплачених доходів, реєстрація РРО, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок. Також часто відвідувачі ЦОПів звертаються за реєстраційними номерами облікової картки платника податків та внесенням до паспорта (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
Крім того, з початку року фахівці податкової служби зареєстрували у державному реєстрі фізичних осіб 20,5 тисячі громадян, у тому числі, 941 іноземця.
Усього у Запорізькій області працюють 18 Центрів обслуговування платників, які надають більше тридцяти видів адмінпослуг.
Детально про те, які сервіси можна отримати у податковій, можна дізнатися за посиланням: http://zp.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/administrativni-poslugi-golov-upr-dfs.
Головне управління ДПС у Запорізькій області