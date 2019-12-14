Ринок праці Запорізької області

Станом на 13 грудня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,4 тис. осіб, з них 14,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 13 грудня 2019 року – 1485 одиниць (у м. Запоріжжі – 778 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 12 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку грудня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 283 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовані 63 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.