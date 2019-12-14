Відбувся відкритий чемпіонат Запоріжжя з козацької боротьби «Навхрест»

До Дня Збройних Сил України та 28 річниці відродження сучасного Запорозького козацтва, які відзначались на початку грудня, Запорізька школа козацького бойового мистецтва «Спас» традиційно провела відкритий чемпіонат міста з козацької боротьби «Навхрест».
Змагання відбулися у ЗНВК № 108 Хортицького району. У змаганнях узяли участь спортсмени міста Запоріжжя й області, віком від 7 до +19 років. На Чемпіонаті були представлені такі осередки: «Полк Сагайдачного», «Сила», «Яр», «Вихор», «Кремінь-Сокіл», «Вихлест», «Хорти», «Воля». Поборотися за перемогу та випробувати свої сили виявило бажання понад 200 участників. Правила цих змагань були дуже прості – спортсмену потрібно було покласти свого суперника на лопатки, не розірвавши захват рук. Усього судді дають три спроби.
Метою проведення змагань є вшанування традицій Збройних Сил України, заснованих на звичаях Славного Війська Запорозького, популяризація бойової культури українського народу, розвиток козацького бойового звичаю «Спас», затвердження статусу міста Запоріжжя як козацької столиці, патріотичне виховання молоді.
На урочистому відкритті Чемпіонату з напутніми словами до молодого покоління звернулися президент Всеукраїнської федерації «Спас» Олександр Притула, а також директор ДЮСШ «Спас» Константин Рижов, який, зокрема, підкреслив: «Ми тренуємо і виховуємо молодь у лицарських та козацьких традиціях. Багато років наша сумлінна праця дає високі результати на змаганнях будь яких рівнів».
Вихованці осередків Запорізької школи «Спас» продемонстрували показові виступи з елементами бойового мистецтва «Спас».
Після мотиваційного урочистого відкриття бійці наповнились жагою та вірою до перемоги, без тіні страху поринули в поєдинки. Навіть наймолодші козачата та козачки наполегливо і безстрашно боролися за перше місце. Поєдинки з боротьби «Навхрест» проводилися на двох спеціальних килимах. Глядачі з великим захватом спостерігали за кожною командою, адже всі учасники були дуже талановиті і сильні. Усі поєдинки надихали тренерів, керівників і батьків учасників змагань. Коли бійці одержували перемогу, то в їхніх очах виблискувала радість і гордість за себе та свій осередок. Було дуже цікаво спостерігати, як тренери морально налаштовували своїх спортсменів на перемогу в поєдинках. Коли бійців запрошували на килим, батьки та тренери викрикували слова підтримки й настанови.
«Перемога мені далася дуже складно, але я не здавалася і доклала максимум зусиль», – поділилася вихованка осередку «Полк Сагайдачного» Оксана Николаєнко, яка посіла 1 місце у віковій категорії 7-8 років у ваговій категорії 25-26 кг.
«На наших змаганнях завжди перемагає козацький дух, козацька звитяга і застава. «Спас» – це як єдина велика родина. Доки буде Україна, буде й Запорозьке козацтво!» – наголосив Олександр Притула.
Переможців і призерів змагань урочисто нагородили медалями та грамотами федерації.
Організаторами чемпіонату виступили Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради, Запорізька обласна федерація козацького бойового мистецтва «Спас» та Запорозьке Військо Низове «Запорозька Січ».
Підготувала Оксана Савоста