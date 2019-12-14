Запорізькі аудитори за січень – листопад 2019 року забезпечили відшкодування втрат на суму 40,2 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за 11 місяців поточного року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму
40,2 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за результатами заходів державного фінансового контролю прийняли 59 управлінських рішень та врахували 82 пропозиції за результатами державних фінансових аудитів.
Аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 23 заходів державного фінансового контролю, за якими розпочато 6 досудових розслідувань, вручено одне письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за переданими матеріалами контрольних заходів, ще одне – за результатами участі у перевірках правоохоронних органів.
До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, у 21 випадку застосовані такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних асигнувань. Прийнято 10 вимог про повернення використаних не за цільовим призначенням суми субвенції та коштів, наданих одержувачам бюджетних коштів, у сумі
767 тис. гривень.
За допущені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 61 особу, 7- до дисциплінарної, три – до матеріальної, одного працівника звільнено із посади. Направлено 10 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушень на суму понад 10,1 млн гривень.
Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 729 тис. гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області