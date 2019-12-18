Аукціон «Рука підтримки»: поспішай творити добро!

Шостий благодійний аукціон «Рука підтримки» на користь ветеранів-журналістів та журналістів, які проходять курс лікування, провела напередодні дня святого Миколая Запорізька обласна організація НСЖУ. Проходив аукціон в надзвичайно популярному ресторані-клубі «Мануфактура Розенталь», зал якого надав на благодійній основі депутат Запорізької обласної ради, давній друг и партнер ЗОО НСЖУ Юрій Ружин.
В якості лотів на аукціоні були представлені роботи самих журналістів – картини, фотокартини на полотні, художні фотографії, вироби з порцеляни, металу (художня ковка), з природних матеріалів, ляльки-мотанки і ляльки-обереги з тканини, авторські ювелірні прикраси та художні полотна визнаних майстрів пензля, які надали для аукціону наші численні партнери та благодійники.
На заклик взяти участь в аукціоні «Рука підтримки» та в проведенні святкових заходів для ветеранів-журналістів до дня святого Миколая відгукнулося чимало небайдужих людей, для яких творити добро є природною потребою душі, і тому їх допомога – неоціненна. Бо вимірюється вона не лише кількістю вкладених коштів, а й гарячим бажанням підтримати тих, хто цього потребує. Запорізька обласна організація НСЖУ щиро вдячна кожному з них.
Це – учасники аукціону – депутати Запорізької обласної ради Юрій Ружин і Геннадій Фукс, Президент торгово-промислової палати Володимир Шамілов, голова наглядової ради ТОВ «Запоріжінструмент Трейдінг» Олексій Литвин, директор видавничого будинку «Кераміст» Дмитро Плеханов, відомий бізнесмени-благодійники Олег Серовський, Петро Гончарук, начальник сектору зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління МНС в Запорізькій області Юлія Баришева та інші.
Аукціон проводив наш власний ліцетатор з міжнародним сертифікатом, член НСЖУ Віталій Семенюк. Потенційним покупцям було запропоновано понад 40 лотів. Торги проходили жваво і зацікавлено, за півтори години було викуплено лотів на суму близько 30 тисяч гривень. Найдорожчі – картини «Осінь» Геннадія Малютіна (творче об’єднання «Колорит») та «Дзвіночки» Римми Дерибас (художня студія міського Палацу дитячої творчості) були викуплені кожна – за 3000 гривень.
З молотка пішли картина «Оберіг» голови Запорізької обласної організації спілки художників України Ірини Гресик, головного редактора газети «Запорізька правда» Наталії Зворигіної «Зоряний кіт», члена НСЖУ Світлани Костюк «Італійські мотиви», фотокартини на холсті запорізьких фотохудожників, членів НСЖУ Олександра Прилепи «Одиноке дерево серед пшеничного лану», Сергія Лаврова «Козацька ложка», Сергія Томка «Коти прилетіли», фотопанорама «Вогні Запоріжжя», бібліотечка з трьох авторських книг з автографами – «Окна», «Фонтаны» та романа «Приключения авантюристов» – голови Запорізької обласної організації НСЖУ, заслуженого журналіста України Наталії Кузьменко, інкрустації «Павичи на щастя та фінансовий успіх» молодого журналіста з Токмака Михайла Армана, лялька-мотанка «Вишенька» та мотанка «Лелека, що несе дитину» Ольги Манжури, світильник з бронзи «Даруй вогонь» та інші роботи.
Запорізька обласна організація НСЖУ щиро вдячна нашим партнерам і друзям, які надали свої картини та вироби для проведення аукціону: керівнику творчого об’єднання «Колорит» Олені Сауріній – нашому щирому другу і партнеру, яка вже другий аукціон поспіль надає художні полотна на аукціон, щиро підтримуючи журналістів, голови запорізької обласної організації Національної спілки художників України Ірині Гресик, майстру-склодуву, яка працює у техніці муранського скла, члену НСЖУ Тетяні Іспандяровій, директору Палацу дитячої творчості, члену правління ЗОО НСЖУ Людмилі Маринюк, ветеранській організації ЗОО НСЖУ, яка надала на аукціон свої роботи. І, звичайно ж, всім колегам, чиї твори поповнили скарбничку благочинності нашої обласної журналістської організації.
По завершенню торгів за дружнім фуршетом, який теж організував головний спонсор аукціону, депутат обласної ради Юрій Ружин, відбулося невимушене спілкування авторів лотів та покупців. Учасники аукціону читали вірші, слухали музику та обговорювали плани проведення наступного благодійного аукціону.
Нагадаємо, що виручені кошти будуть спрямовані на надання матеріальної підтримки журналістам-ветеранам та журналістам, які потребують допомоги у лікуванні, а також на проведення новорічного «вогника» для ветеранів та на здійснення Статутної діяльності Запорізької обласної організації НСЖУ.
Валентина Бистрова