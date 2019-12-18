Руслан Рачинський: “Сплата ПДВ становить більше третини надходжень до держбюджету від запорізького бізнесу”

За січень-листопад запорізькі компанії і підприємці сплатили до державного бюджету 3 мільярди 363 мільйони гривень податку на додану вартість (не враховуючи показники великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Порівнюючи надходження з показниками минулого року, в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський повідомив, що вони зросли на 16 відсотків, додатково до бюджету спрямовано 457 мільйонів.
Руслан Рачинський також зазначив, що сума ПДВ у загальних доходах державної скарбниці перевищила 38 відсотків. Крім того, результати декларування запорізьких платників свідчать, що за одинадцять місяців обсяги поставок та, відповідно, оподатковувані операції збільшились на 12 відсотків.
Лідерами зі сплати ПДВ стали суб’єкти господарювання Запоріжжя – з початку року вони поповнили бюджет на понад 1,9 мільярда, бердянські і приморські бізнесмени спрямували 258 мільйонів, мелітопольські та веселівські – 252 мільйони, вільнянські та новомиколаївські – 180 мільйонів, токмацькі та чернігівські – 129 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – 126 мільйонів, василівські та михайлівські – 116 мільйонів тощо.
Всього на Запоріжжі нараховується понад 10 тисяч платників ПДВ, зокрема, 9,2 тисячі СГД-юридичних та 948 фізичних осіб.
Головне управління ДПС у Запорізькій області