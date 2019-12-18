Руслан Рачинський: “Запоріжці сплатили 7,5 мільярдів гривень ПДФО”

З трудових та інших прибутків запоріжців до бюджетів сплачено 7 мільярдів 48,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб (без показників великих платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, сплачена сума за 11 місяців цього року перевищила минулорічну на 1 мільярд гривень або на 17 відсотків, а надходження за весь 2018 рік – на 300 мільйонів. Відповідно до бюджетного розподілу до державної скарбниці надійшло 1 мільярд 762 мільйони (+254,5 млн грн), до місцевих – 5 мільярдів 286 мільйонів (+763,5 млн грн).
Зокрема, до міського бюджету м. Запоріжжя спрямовано 2 мільярди 327 мільйонів, громади м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів отримали 667 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 557 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 414,8 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 318,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 264 мільйони, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 237,7 мільйона тощо.
Найбільшими платниками ПДФО в регіоні традиційно є установи і організації державного управління та оборони, постачальники електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, а також підприємства переробної промисловості.
Усього податок на доходи фізосіб сплачують 74,3 тисячі суб’єктів господарювання і громадян, у тому числі 18,6 тисячі компаній і установ та 55,7 тисячі підприємців.
Головне управління ДПС у Запорізькій області