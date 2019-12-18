У Запоріжжя під час пожежі врятовано 64-річного чоловіка

16 грудня о 17:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в 5–типоверховому будинку по вул. Європейська в Комунарському районі міста.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що в кімнаті горить диван на площі 2 м.кв.
Під час гасіння бійці ДСНС врятували 64-річного чоловіка. Постраждалий після огляду медиків від госпіталізації відмовився.
О 18:02 вогнеборці локалізували загорання, а о 18:10 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.