Запорізьке підприємство незаконно зберігало бензин та дизель вартістю майже мільйон

Співробітники податкової міліції Запорізької області виявили незаконний склад пального та вилучили велику партію товару.
В рамках проведення операції “Акциз-2019” було встановлено, що директор одного із місцевих підприємств здійснює зберігання пально-мастильних матеріалів без одержання ліцензії на місце зберігання пального.
За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 14 тисяч 650 літрів бензину марки А-92 та 20 тисяч 410 літрів дизельного пального загальною орієнтовною вартістю майже 1 мільйон гривень.
Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 КУпАП.
Головне управління ДФС у Запорізькій області