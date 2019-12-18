Запорізьке підприємство незаконно зберігало бензин та дизель вартістю майже мільйон

Запорізьке підприємство незаконно зберігало бензин та дизель вартістю майже мільйон

Співробітники податкової міліції Запорізької області виявили незаконний склад пального та вилучили велику партію товару.

В рамках проведення операції “Акциз-2019” було встановлено, що директор одного із місцевих підприємств здійснює зберігання пально-мастильних матеріалів без одержання ліцензії на місце зберігання пального.

За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 14 тисяч 650 літрів бензину марки А-92 та 20 тисяч 410 літрів дизельного пального загальною орієнтовною вартістю майже 1 мільйон гривень.

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 КУпАП.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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