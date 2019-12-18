Запорізькі роботодавці зможуть скористатись послугами «консультанта роботодавця»

Державна служба зайнятості на сьогодні діє на відкритому ринку праці, що вимагає вищої якості, надійності і конкурентноспроможності у послугах, що надаються роботодавцям. Це спонукає до пошуку нових, нестандартних рішень, підходів та форм роботи з роботодавцями.
У серпні 2019 року був запущений пілотний проект «Інститут «Консультант роботодавця», що став другим етапом стратегічного розвитку сервісів державної служби зайнятості. Очікування виправдалися і пілотний проект дав гарні результати, що й обумовило запровадження інституту «консультанта роботодавця» з початку 2020 року по всій мережі центрів зайнятості в Україні.
Впровадження інституту консультанта роботодавця дозволить налагодити комунікацію з роботодавцями за допомогою зручних електронних сервісів, підвищити швидкість укомплектування вакансій, оперативно налагодити співпрацю з новоствореними суб’єктами господарювання, надавати адресні послуги цільовим групам роботодавців, удосконалити систему підбору та професійного навчання безробітних для їх результативного працевлаштування.
Водночас професійні консультанти роботодавців у своїй роботі застосовують елементи рекрутингу. Проводиться попередній відбір кандидатів, які максимально відповідають заявленим вимогам до вакантної посади, далі –забезпечується організація зустрічей та онлайн-співбесід претендентів із роботодавцями.
За 11 місяців 2019 року більше 9 тисяч роботодавців Запорізького регіону надали інформацію про наявність майже 48 тисяч вільних робочих місць. Укомплектовано за допомогою служби зайнятості 96,7 відсотки вакансій.
«Залучити роботодавців до системної співпраці можна, якщо довести спроможність якісно виконувати їх замовлення та надавати адресну допомогу у вирішенні кадрових питань та укомплектовувати наявні вакансії претендентами з числа клієнтів державної служби зайнятості – шукачів роботи», – коментує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47