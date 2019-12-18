Зустрічайте свіжий випуск ПравдиЗП за 19.12.19

Друзі! У четвер, 19 грудня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
- До слова, справі роздержавлення «Запорізької правди» крига нарешті скресла. Обласна рада відпустила комунальну газету у вільне плавання, таке рішення депутати ухвалили на нещодавній сесії. Як трудовому колективу видання вдалося подолати опір запеклих ворогів газети? І що буде далі з клейнодом запорізького краю? Про це читайте у нашій газеті.
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Різдва. Вперше ми відмічатимемо це свято по -нашому – по-європейськи – саме 25 грудня. Різдво – час чудес. Тож памятаймо, що навіть те, що бути не може, одного разу таки ж може статися.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Хто придбав «Мотор Січ» і що буде з державними таємницями? Що саме роблять жінки у діловому клубі? Де брати доступні ліки?
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Поспішай творити добро. Запорізькі журналісти провели аукціон художніх творів. Чиї роботи пішли з молотка? Скільки грошей виручили? Кому допоможуть? Про це дізнайтесь із публікації в нашій газеті.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Бути красивою – вік не завадить. У авторській рубриці «Портрети» Олександра Максимова дізнайтесь, як проект «Я красива» рятує жінок, яким за…55.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … унікальну новорічну ялинку – з книжок.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.