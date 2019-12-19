Бліц-опитування: Новорічна ялинка. Як на вашу, думку-купуємо справжню, чи хай росте у лісі?

Бліц-опитування: Новорічна ялинка. Як на вашу, думку-купуємо справжню, чи хай росте у лісі?

Ангеліна, фармацевт:

-Дуже люблю справжню новорічну ялинку, і без неї свята не уявляю. Намагалися якось з чоловіком замінити справжню ялинку на штучну, але мені не сподобалось. Відвезли її на дачу. А вдома сподіваюсь знову встановимо справжню, зелену та пахучу.

Ярослав, студент:

-Ніяких ялинок. Ані справжніх, ані штучних. Вважаю що це тільки бруд додає у квартирі. Якось у нас в родині не було звички. Тож хай ростуть у лісі.

Дмитро, студент:

-Мені здається що штучна ялинка більш доречна вдома. Один раз купив і вистачить на кілька років. Да я шкода рубати та спилювати молоді деревця заради нашого задоволення. До того ж штучні ялинки зараз виглядають дуже гарно.

Євгенія, маркетолог:

-Жива ялинка більш приваблива. Але і не обов’язково купувати цілу ялинку. Цілком  достатньо однієї, або кількох гілочок. Можливо зробити красиву композицію, прикрасити їх як не будь для святкового настрою.

Яков, приватний підприємець:

-Я за штучні ялинки до свята. А дружині і дітям більш подобаються справжні. Вони так радіють від неї. Тож і купуємо кожен рік, вибір є, ціна теж більш менш влаштовує.

 

Суспільство