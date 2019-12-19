Якщо немає грошей на ялинку

Свята, що наближаються, стимулюють думку домашнього винахідника, яким чином прикрасити власну оселю, особливо якщо із статків є тільки невеличка пенсія. А ялинку, хоч і саморобно-імпровізовану, мати дуже хочеться. Саме таку ялинку, зроблену власноруч з матеріалу, що знайдеться у кожному домі, а саме – із книжок показав, мені давній знайомий, майстер на всі руки, людина широких поглядів, колись керував домовим дитячим кружком у так званому «форпості», а нині просто пенсіонер Геннадій Яковенко. Колись, ще за радянських часів він вразив мою уяву, влаштувавши модну у ті часи, так звану, «світломузику» у серванті, розмістивши безліч лампочок у келихах та рамочках, а зараз аскетично-мінімалістською ялинкою, зібравши до купи книжки, які знайшов у себе вдома. Каже ,що бачив колись щось таке схоже у книжковому магазині.
Олександр Максимов