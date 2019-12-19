Орендатори та власники земель на Запоріжжі сплатили до місцевих бюджетів більше мільярда

З початку року оподаткування земельних ділянок дозволило поповнити місцеві бюджети Запорізької області на 1 мільярд 50 мільйонів гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з минулим роком скарбниці громад отримали на 38,5 мільйона або на 4 відсотки більше.
Найбільші суми плати за землю надійшли від запорізьких підприємств – 834 мільйони, що на 37,3 мільйона перевищило рівень сплати за 11 місяців 2018 року. Підприємці і мешканці регіону спрямували до бюджетів 216 мільйонів, зростання до минулорічного показника склало 1,2 мільйона.
Так, орендатори та власники земель у м. Запоріжжя сплатили 362,6 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 133 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – сто мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – більше 91 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 70,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 70 мільйонів тощо.
Руслан Рачинський зазначив, що упродовж року податківці разом з представниками інших органів влади проводили звірки щодо обліку землекористувачів. У результаті до оподаткування було залучено 51 суб’єкта господарювання, які користувалися 358,3 га земельних ділянок. Завдяки цьому додаткові нарахування земельного податку та орендної плати склали 5,6 мільйона гривень на рік.
Крім цього, виявлено 20 осіб, які не мали правовстановлюючих документів на землю загальною площею 308,3 га (річна сума нарахувань – майже 500 тисяч гривень).
Головне управління ДПС у Запорізькій області