Програма «Говорить Україна» розшукує Наталю Миронюк

Шановні читачі газети «Запорізька правда».
Програма «Говорить Україна», звертається до вас за допомогою у пошуках Наталії Миронюк 1957 р. н та її родичів. На жаль, люди, які шукають її, не мають багато інформації. Відсутність даних дуже ускладнює пошуки, але ми сподіваємося на чудо.
Отже, що ми знаємо про жінку, яку розшукуємо:
Наталія Миронюк 1957 р. н, в молодості була спортсменкою-парашутисткою, або навіть льотчицею. Є інформація, що працювала у закладі громадського харчування, мала освіту кухаря. Проживала у гуртожитку за адресою м. Запоріжжя, вул. Щаслива 2б. В період 1970 – 1975 років у газеті «Запорізька правда» була публікація про цю жінку.
Редакція проекту «Говорить Україна» сподівається, що знайдуться люди, які можуть знати Наталію Миронюк. Можливо, ця людина вже змінила прізвище, але ми сподіваємося, що хтось впізнає у ній свою знайому та зв’яжеться з нами.
Редакція проекту «Говорить Україна» сподівається, що знайдуться люди, які можуть знати Наталію Миронюк. Можливо, ця людина вже змінила прізвище, але ми сподіваємося, що хтось впізнає у ній свою знайому та зв’яжеться з нами.
З повагою, редактор проекту «Говорить Україна» Олександр Кириченко.