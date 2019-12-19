«Запоріжсталь» визнаний «Лідером екоінвестицій» всеукраїн-ського рейтингу «Екотрансформація-2019»

16 грудня 2019 року в Києві відбувся всеукраїнський бізнес-форум «Екотрансформація-2019» підприємств і компаній, які впроваджують у виробництво проєкти для зниження негативного впливу на навколишнє середовище. «Запоріжсталь» отримав найвищу нагороду в номінації «Лідер екоінвестицій-2019» за реалізацію інвестиційної програми екологічної модернізації виробництва за останні 7 років.
З 2012 року «Запоріжсталь» інвестував в екологічну модернізацію виробництва близько 11 млрд гривень зелених інвестицій.
«Запоріжсталь» повністю модернізував аглофабрику, оснастивши кожну з шести агломашин комбінату сучасними рукавними фільтрами і системою онлайн-моніторингу викидів газів, що відходять, і пилу. Це рішення дозволило скоротити викиди пилу на 90%, сірки – на 50%. Також три з чотирьох доменних печей в процесі комплексних реконструкцій отримали ефективні витяжні шафи, які забезпечують очистку газів, що відходять, від пилу до 20 мг на кубометр.
Єдина в Україні високотехнологічна лінія травлення холодного прокату працює повністю замкнутим циклом, що виключає скидання від прокатного переділу нейтралізованих вод у Дніпро. Крім того, комбінат побудував нові вентиляторні градирні, які дозволяють знизити забір і, як наслідок, – скидання вод в Дніпро і забезпечувати оборотний цикл підприємства охолодженою водою. Новий комплекс з перехоплення зливових вод «Запоріжсталі», запущений в експлуатацію в 2019 році, дозволяє скоротити скидання 5 млн кубометрів стічних вод, які раніше скидалися в Дніпро, і направляти їх назад у виробництво.
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»