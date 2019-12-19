Запорізькі підприємства збільшили сплату екологічного податку на 72,5 мільйона

Запорізькі підприємства збільшили сплату екологічного податку на 72,5 мільйона

Підприємства Запорізької області за 11 місяців перерахували до бюджетів 363 мільйони гривень екологічного податку (без показників великих платників податків, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).  Як поінформував в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, до державного бюджету надійшло 186 мільйонів, до місцевих – 177 мільйонів.

У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 72,5 мільйона, зокрема, державна скарбниця отримала на 55,5 мільйона більше, місцеві бюджети – на 17 мільйонів.

Найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 300 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 21 мільйон, м. Запоріжжя – 16,4 мільйона, Запорізького району – 10 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 3,5 мільйона, а також Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже три мільйони.

Усього на території регіону зареєстровано близько 2,5 тисячі підприємств-забруднювачів довкілля.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка