Запорізькі підприємства збільшили сплату екологічного податку на 72,5 мільйона

Підприємства Запорізької області за 11 місяців перерахували до бюджетів 363 мільйони гривень екологічного податку (без показників великих платників податків, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як поінформував в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, до державного бюджету надійшло 186 мільйонів, до місцевих – 177 мільйонів.
У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 72,5 мільйона, зокрема, державна скарбниця отримала на 55,5 мільйона більше, місцеві бюджети – на 17 мільйонів.
Найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 300 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 21 мільйон, м. Запоріжжя – 16,4 мільйона, Запорізького району – 10 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 3,5 мільйона, а також Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже три мільйони.
Усього на території регіону зареєстровано близько 2,5 тисячі підприємств-забруднювачів довкілля.
Головне управління ДПС у Запорізькій області