Запрошуємо Вас на Всеукраїнську акцію: “Чорна ялинка: ВІЛ-позитивним пацієнтам не до свят”.

Акція відбудеться за адресою: майдан Героїв біля будівлі Запорізької облгосадміністрації, проспект Соборний, 164
Час проведення акції: 19 грудня 2019 року з 11:00 до 12:00 год.
Наприкінці року в Україні через невизначеність із медичними закупівлями АРВ-препаратів на 2020 рік для ВІЛ-позитивних пацієнтів склалася патова ситуація, за якої 30 тисяч пацієнтів з ВІЛ ризикують залишитися без лікування. При цьому, безперервність лікування є ключовою як для лікування ВІЛ-інфекції, так і для зупинки епідемії ВІЛ в цілому, а отже відсутність препаратів – пряма загроза життю сотням тисяч українців.
Аби привернути увагу суспільства до цієї ситуації активісти принесуть під Запорізьку облгосадміністрацію символічну чорну ялинку прикрашену пустими пляшечками ліків, як символ, що десяткам тисяч ВІЛ-позитивним українцям не до свят та звернуться до губернатора з проханням вирішити ситуацію із забезпеченням ВІЛ-пацієнтів необхідними препаратами.
Під час Акції відбудеться прес-брифінг, в якому приймуть участь представники пацієнтських організацій, громадські активісти та люди, які живуть з ВІЛ.
Акції відбудуться синхронно 19 грудня у всіх регіонах України.